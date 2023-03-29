В Подмосковье педагог на уроке ударила школьницу и попала на видео

Мать пострадавшей обратилась с заявлением в правоохранительные органы. На ситуацию также отреагировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. На своей официальной странице ВКонтакте он заявил, что по данному факту проводится служебное расследование. «К виновным будут приняты самые жесткие меры. Такие ситуации просто недопустимы», — написал глава города, отметив, что позже будет сообщено о результатах проверки.

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