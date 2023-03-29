В Подмосковье педагог на уроке ударила школьницу и попала на видео
В Дмитрове педагог раскритиковала ученицу шестого класса за внешний вид и ударила.
В подмосковном Дмитрове педагог раскритиковала ученицу шестого класса за внешний вид и ударила. Видео с места происшествия на уроке опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По имеющейся информации, инцидент произошел в Яхромской школе №2. Учительнице русского языка и литературы не понравилась прическа ученицы. Она ударила девочку несколько раз, оттянула за волосы и назвала школьницу чучелом.
Мать пострадавшей обратилась с заявлением в правоохранительные органы. На ситуацию также отреагировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. На своей официальной странице ВКонтакте он заявил, что по данному факту проводится служебное расследование. «К виновным будут приняты самые жесткие меры. Такие ситуации просто недопустимы», — написал глава города, отметив, что позже будет сообщено о результатах проверки.
Ранее учитель московской школы избил ученика на глазах у всего класса и попал на видео.