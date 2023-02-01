Дизайнер перечислила удешевляющие образ женские вещи и аксессуары

«Например, если вы обнажаете декольте, то ноги должны быть прикрыты. А если вы хотите надеть мини-платье или юбку и показать ноги, то верх должен быть прикрыт. Еще одна распространенная ошибка, которую совершают некоторые женщины, — это выбор брюк, длина которых не подходит для обуви. Если низ брюк волочится по земле, это означает, что брюки слишком длинные, а это дешевит весь образ!» — сказала она.

Слишком много кричащих логотипов в одном наряде также может привести к удешевлению общей картины. Утушкина считает, что логотипы на одежде — это не символ достатка и статуса, а неразумное стремление за свои же деньги носить на себе рекламу.

Большое количество ярких цветов в одном образе дизайнер рекомендует заменить вещами минималистичной цветовой палитры, оставляя яркие цвета для акцентов. Кроме того, не следует носить нижнее белье, просвечивающееся сквозь одежду. Лучше выбирать модели телесного цвета или спортивные бесшовные бюстгальтеры при ношении обтягивающих и просвечивающих вещей.

«Ношение неудобной одежды — это один из самых простых способов выглядеть дешево. Вместо того чтобы обувать туфли на каблуках, которые искажают походку, постарайтесь одеваться с комфортом, выбрав пару практичных, но стильных туфель на низком каблуке. Уверенная походка придаст дороговизны даже самому скромному образу. Кроме того, ничто так не кричит о дешевизне, как платья или брюки с хлипким, тощим пояском! В комплекте редко идут качественные и красивые пояса, так что от них лучше сразу избавляться», — добавила она.

Ранее тренды весны-лета 2023 года перечислил известный стилист Владислав Лисовец. Самой главной чертой актуальных нарядов сезона он назвал сексуальность, «нарочито проявляющуюся в фасонах, фактурах и грубых маскулинных атрибутах гардероба».