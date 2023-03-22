00:13, 22 марта 2023
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Москвичи признались в планах уехать на море этим летом
40 процентов москвичей планируют летом отпуск на море.
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Москвичи признались в планах уехать на море этим летом, об этом заявили 40 процентов респондентов в опросе «Мосленты», посвященном местам для купания.
Согласно результатам исследования, большинство москвичей — 40 процентов — летом собираются на море. Тогда как 28 процентов респондентов признались, что поведут весь отпуск дома. Этот ответ оказался вторым по популярности.
Каждый четвертый участник опроса намерен купаться этим летом в водоемах рядом с домом. Пять процентов респондентов пойдут в бассейн, а два — в аквапарк.
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