Москвичи признались в планах уехать на море этим летом, об этом заявили 40 процентов респондентов в опросе «Мосленты», посвященном местам для купания.

Согласно результатам исследования, большинство москвичей — 40 процентов — летом собираются на море. Тогда как 28 процентов респондентов признались, что поведут весь отпуск дома. Этот ответ оказался вторым по популярности.

Каждый четвертый участник опроса намерен купаться этим летом в водоемах рядом с домом. Пять процентов респондентов пойдут в бассейн, а два — в аквапарк.

Ранее жители столицы высказали свое отношение к поцелуям в общественных местах.