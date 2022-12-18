Ищущая парня из своего сна москвичка раскрыла реакцию людей на ее объявление

Москвичка Аня Севагина, также известная как певица ANSE, расклеила на столичных улицах объявления о поиске приснившегося ей парня. В разговоре с «Мослентой» она раскрыла реакцию людей на листовки с фотороботом.

Севагина сообщила, что сперва ее объявление не привлекло особого внимания. «Вся Москва обклеена листовками. Люди давно к этому привыкли, поэтому никакой неординарной реакции на свои действия я не заметила. Пара человек обратили на нас внимание. Наверное, потому что наши листовки выглядели, как объявления о розыске», — объяснила она.

Однако позднее москвичка начала получать большое количество откликов от фолловеров. «Мне постоянно пишут в социальных сетях. Очень много людей скидывают свои фотографии, проводят аналогии, соединяют портрет разыскиваемого парня со своими снимками», — рассказала собеседница «Мосленты». При этом нужный ей человек так и не обнаружился: певица объяснила, что почувствовала «особую энергетику» от персонажа своего сна, которую она пока не встречала у реальных людей.

В декабре текущего года в сети начали активно обсуждать объявление, замеченное на столбе в Москве. В нем девушка написала, что ищет приснившегося ей мужчину и приложила к сообщению нарисованный по памяти фоторобот. «На часах стрелка стучит удар. Мы в номере. Поздно», — раскрыла москвичка подробности сновидения.

Ранее россиян заставило поспорить объявление в подъезде жилого дома в Подмосковье. «Уважаемые соседи! Не обижайте, пожалуйста, птицу. Этот голубь-потеряшка пока не нашел хозяина. Сейчас будем искать возможность пристроить его в приют и собрать деньги», — говорится в сообщении.