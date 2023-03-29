На ударившего ребенка учителя завели уголовное дело

На педагога, ударившего ребенка в подмосковной школе Дмитровского городского округа, завели уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»), сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По информации ведомства, факт нанесения побоев ученице шестого класса был зафиксирован на видеозаписи. В ходе расследования следователи проверят обстоятельства и причины случившегося. В настоящий момент допрашиваются родители пострадавшей девочки, а также сотрудники школы, в которой произошел инцидент.

Напомним: в подмосковном Дмитрове учительница раскритиковала ученицу шестого класса за внешний вид и ударила ее. Инцидент произошел в Яхромской школе №2.