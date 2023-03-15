В Подмосковье мужчина угрожал школьникам пистолетом из-за скамейки

Вооруженный пистолетом мужчина угрожал школьникам в подмосковных Химках из-за того, что ребята сели на якобы его скамейку, сообщает Shot.

По данным канала, к сидевшим на скамейке школьникам подошел мужчина и потребовал покинуть территорию. Он заявил о праве собственности на скамейку и подтверждающих это документах, но показывать их не стал. Подростки сначала восприняли это как шутку, но мужчина достал из кармана пистолет и с матерной руганью приставил его к виску одного из мальчиков.

Испуганным школьникам удалось сбежать, хотя какое-то время агрессор гнался за ними. Оторвавшись от погони, они рассказали обо всем родителям, которые обратились в полицию, сообщает Shot.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области «Мосленте» сообщили, что не располагают официальной информацией по этому делу.

Ранее в подмосковном Подольске 14-летний школьник отправил в больницу напавшего на него мужчину. Подросток достал пистолет и произвел выстрел в обидчика.