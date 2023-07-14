12:46, 14 июля 2023
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Стало известно об ухудшении состояния здоровья актрисы Татьяны Васильевой
Baza: 76-летнюю актрису Татьяну Васильеву перевели в нейрореанимацию.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
76-летнюю актрису Татьяну Васильеву перевели в нейрореанимацию. Об ухудшении состояния здоровья артистки стало известно Telegram-каналу Baza.
По информации канала, изначально у Васильевой диагностировали гипертонию. В клинике ее состояние ухудшилось. При этом сообщается, что в настоящий момент актриса находится в сознании.
Татьяну Васильеву госпитализировали в состоянии средней тяжести в ночь на 14 июля. Она жаловалась на головокружение, головную боль и неустойчивость при ходьбе.