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12:46, 14 июля 2023
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Стало известно об ухудшении состояния здоровья актрисы Татьяны Васильевой

Baza: 76-летнюю актрису Татьяну Васильеву перевели в нейрореанимацию.

Стало известно об ухудшении состояния здоровья актрисы Татьяны Васильевой
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

76-летнюю актрису Татьяну Васильеву перевели в нейрореанимацию. Об ухудшении состояния здоровья артистки стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации канала, изначально у Васильевой диагностировали гипертонию. В клинике ее состояние ухудшилось. При этом сообщается, что в настоящий момент актриса находится в сознании.

Татьяну Васильеву госпитализировали в состоянии средней тяжести в ночь на 14 июля. Она жаловалась на головокружение, головную боль и неустойчивость при ходьбе.