Стало известно об ухудшении состояния здоровья актрисы Татьяны Васильевой

76-летнюю актрису Татьяну Васильеву перевели в нейрореанимацию. Об ухудшении состояния здоровья артистки стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации канала, изначально у Васильевой диагностировали гипертонию. В клинике ее состояние ухудшилось. При этом сообщается, что в настоящий момент актриса находится в сознании.

Татьяну Васильеву госпитализировали в состоянии средней тяжести в ночь на 14 июля. Она жаловалась на головокружение, головную боль и неустойчивость при ходьбе.