Уиткофф подсел на московское блюдо

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приехавший в Москву накануне для встречи с главой России Владимиром Путиным, подсел на столичные чебуреки. На это обращает внимание «360.ru» в Telegram.

Так, отмечается, что в прошлый визит он ел чебурек La Grande. На этот же раз его внимание привлекли посикунчики с крабом в ресторане Savva. Уточняется, что данное лакомство — уральские родственники чебуреков, но меньшего размера.

Помимо основного выбора Уиткоффа в качестве жеста гостеприимства спецпредставителю главы США и зятю Дональда Тармпа Джареду Кушнеру, который также прибыл в российскую столицу, подали красную, черную и щучью икру, а также крабов, гребешков, вяленую оленину, вяленую говядину, селедку, картошку, сибирские грузди.

Ранее Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал Москву удивительным городом.