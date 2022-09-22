Кинолог дал рекомендации по уходу за собакой во время отопительного сезона

Рекомендации по уходу за собакой во время отопительного сезона дал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он объяснил, что в этот период питомец может начать внезапно линять.

«Дело в том, что у квартирных собак линька может не всегда начинаться со сменой времени года, животное живет в неестественных условиях и четкое разграничение минусовых и плюсовых температур стирается. Когда начинается отопительный сезон, у собак могут начаться проблемы с шерстью: обильная линька, пересушенная или, наоборот, жирная кожа и многое другое», — предупредил он.

По его словам, у собаки будет уходить подшерсток, а если не ухаживать за ее шерстью, могут образовываться колтуны. Из-за сухого воздуха шерсть у питомца может сбиваться и быть сильно пересушенной или, наоборот, становиться более жирной. Кроме того, сухой воздух может пересушивать слизистые дыхательных путей, предупредил Голубев.

«Чтобы у собаки не возникало проблем с кожей и шерстью из-за отопления, воспользуйтесь увлажнителем воздуха для поддержания оптимальных показателей влажности (40-60 процентов). Если у вас нет специальных приборов, расставьте миски с водой около батарей и меняйте в них воду ежедневно. Чаще проводите влажную уборку дома, хотя бы один раз в день хорошо проветривайте помещение», — порекомендовал кинолог.

Голубев советует также отрегулировать температуру радиаторов отопления, чтобы в помещении было не более 20-23 градусов. Необходимо убрать лежанку подальше от радиаторов, добавил он.

Ранее москвичам назвали температурные нормы в помещениях во время отопительного сезона.