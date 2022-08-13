Коуч дала советы по укрощению внутреннего критика

Советы по укрощению чрезмерно активного внутреннего критика в беседе с «Мослентой» дала женский коуч и сертифицированный фасилитатор международной школы Access Consciousness, автор книги «Новая Я» и создательница сообщества Generation Yoga Юлия Чай.

«Самокритика — это привычка, а привычки мы можем осознанно менять. Перечислю три самых действенных способа справиться с чересчур придирчивым внутренним критиком. Во-первых, стоит попробовать осознанно прерывать привычный ход мысли. Во-вторых, нужно позаботиться о создании круга поддержки. В-третьих, я советую глобально переосмыслить свой образ», — говорит эксперт.

Осознанная «смена пластинки» в голове, выбор того, о чем думать, а что отложить, требует, по словам Чай, пристального внимания и максимальной концентрации. Замечая негативные мысли о себе, следует незамедлительно их прерывать.

Специалист отметила, что привыкший к чрезмерной самокритике человек часто неосознанно окружает себя людьми, которые «зеркалят» и подпитывают его сомнения. Поэтому имеет смысл стремиться в другие компании, где можно рассчитывать на приятие и дружелюбие.

В переосмыслении образа себя может помочь работа с терапевтом. «Я, к примеру, практикую так называемую "распаковку личности". Это интервью, в процессе которого происходит работа по раскрытию потенциала клиента: повышается ценность личного опыта, появляется энергия для самореализации», — рассказала она о своем методе работы.

Ранее психолог Денис Долгов назвал основы здоровой самокритики. По словам специалиста, важно анализировать свои ошибки и делать выводы, но при этом нельзя создавать саморазрушительные когнитивные и эмоциональные паттерны.