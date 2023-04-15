Самбурская показала на видео последствия укуса токсичного муравья
Актрису Самбурскую укусил на отдыхе токсичный муравей.
Токсичный муравей под названием томкат укусил российскую актрису Анастасию Самбурскую на отдыхе на Бали. Последствия укуса артистка показала на видео, опубликованное в сторис в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
На ролике звезда показала красный волдырь на руке. Кроме того, из-за того, что после прокола волдыря на руке яд попал на ногу, там тоже образовалось красное пятно. Самбурская пояснила, что яд этого муравья сохраняет свои свойства до восьми лет. По данным из интернета, проходить последствия контакта с ядом муравья будут около месяца, добавила она.
Ранее Самбурская раскрыла подробности своей диеты. Ради похудения она на два месяца отказалась от сахара, дрожжей, глютена, жареного, соусов и фруктов.