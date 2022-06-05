Аллерголог рассказал о неприятных последствиях укусов мошки

О неприятных последствиях укусов мошки в интервью радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист отметил, что кажущиеся многим незначительными укусы мелких мух могут приводить к сильным и плохо поддающимся лечению отекам. «У чувствительных к укусам этих насекомых людей развивается сильный аллергический отек. Причем это относится к аллергии замедленного типа, когда не помогают обычные противоаллергические препараты. И это достаточно болезненная вещь», — сказал он.

Болибок привел пример: если мошка укусила человека в область голеностопного сустава, его стопа заметно распухает, какое-то время ему трудно, а иногда невозможно наступать на ногу.

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