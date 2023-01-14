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16:57, 14 января 2023
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Юрист раскрыл четыре способа не попасться на уловки мошенников

Юрист раскрыл четыре способа не попасться на уловки мошенников
Фото: René Ranisch / Unsplash

Четыре способа не попасться на уловки мошенников раскрыл KP.RU юрист Александр Карабанов. Прежде всего, он настоятельно порекомендовал не предоставлять никакие данные в телефонном разговоре.

«Не давать показания по телефону, даже если звонят из якобы правоохранительных органов. Сам сотрудник должен тоже понимать и видеть, а с тем ли человеком он общается. То есть общение может быть только очным, должна состояться проверка документов», — добавил эксперт.

Мошенники, как правило, начинают просить деньги под любым предлогом. Поэтому не нужно переводить средства, особеннно на неизвестные счета малознакомым людям.

Кроме того, Карабанов посоветовал не забывать о безопасности в сети. «Не нужно заходить на сторонние сайты, для оставления там персональных и банковских данных», — отметил он.

Ранее россиян предупредили о мошенническом приеме с предложением работы. Обычно подобные письма от злоумышленников приходят по электронной почте, через СМС или мессенджеры.

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