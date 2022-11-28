Люди
16:14, 28 ноября 2022
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Мясников дал совет по улучшению интимной жизни людям старше 40 лет

Мясников дал совет по улучшению интимной жизни людям старше 40 лет
Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash

Совет людям старше 40 лет на тему улучшения интимной жизни дал врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, 40 процентов мужчин и женщин в этом возрасте жалуются на различные проблемы, связанные с сексом.

«Это отражение нашего питания, таблеток, которые мы горстями пьем по поводу и без повода, отсутствия физических нагрузок», — назвал эксперт причины угасания интереса к половой жизни. Однако он подчеркнул, что перемены в отношении к сексу можно воспринимать как вариант нормы и не пугаться.

«Не надо зацикливаться, надо просто жить. Смотрите на людей, общайтесь, позволяйте себе безумства», — порекомендовал Мясников.

Ранее врач назвал вредные для потенции лекарства. По словам Мясникова, эректильную дисфункцию могут провоцировать медикаменты, принимаемые при гипертонии.

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