Мясников дал совет по улучшению интимной жизни людям старше 40 лет

Совет людям старше 40 лет на тему улучшения интимной жизни дал врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, 40 процентов мужчин и женщин в этом возрасте жалуются на различные проблемы, связанные с сексом.

«Это отражение нашего питания, таблеток, которые мы горстями пьем по поводу и без повода, отсутствия физических нагрузок», — назвал эксперт причины угасания интереса к половой жизни. Однако он подчеркнул, что перемены в отношении к сексу можно воспринимать как вариант нормы и не пугаться.

«Не надо зацикливаться, надо просто жить. Смотрите на людей, общайтесь, позволяйте себе безумства», — порекомендовал Мясников.

Ранее врач назвал вредные для потенции лекарства. По словам Мясникова, эректильную дисфункцию могут провоцировать медикаменты, принимаемые при гипертонии.