Врач назвала способ улучшить работу кишечника

Способ улучшить работу кишечника в беседе с «Мослентой» назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Для нормальной работы кишечника в рацион необходимо ввести продукты, содержащие разные виды клетчатки. Она необходима для улучшения работы кишечника и полезна для пищеварения. Клетчатка содержится в овощах и фруктах, цельнозерновом хлебе, пасте из твердых сортов пшеницы, буром рисе», — рассказала врач.

Важно соблюдать водный баланс и потреблять достаточное количество жидкости, есть продукты с пробиотиками — йогурты, соленья, например, квашеную капусту. При проблемах с пищеварением специалисты могут также назначить пробиотические добавки. Принимать их самостоятельно, ориентируясь на рекомендации знакомых, не стоит, подчеркнула Малиновская. Это может еще сильнее навредить кишечнику и создать еще большие проблемы с пищеварением.

Ранее гастроэнтеролог Садыков перечислил запрещенные при запорах продукты.