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Главный архитектор Москвы спрогнозировал уменьшение числа городов

Главный архитектор Москвы спрогнозировал уменьшение числа городов
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Уменьшение числа городов через сто лет в десять раз спрогнозировал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. «Мослента» опубликовала его монолог, прозвучавший в рамках паблик-тока «Москва и ее творцы. Кто придумывает город».

«Пока в городах жило меньшинство, а в селах — большинство, города росли. Когда население хлынуло в города, их перестали строить», — отметил Кузнецов, добавив, что в последние 40-50 лет урбанизация в России росла, но новых городских образований не появлялось.

«На мой взгляд, городов у нас достаточно, есть даже лишние. Осмелюсь спрогнозировать уменьшение их количества в будущем. Это логичный следующий шаг», — заявил архитектор, подчеркнув, что это нормальное следствие эволюции.

Ранее старший научный сотрудник Музея Москвы и преподаватель архитектурной школы МАРШ Денис Ромодин раскрыл будущее «лужковских» зданий в столице. Он убежден, что данное направление архитектуры еще не прошло проверку временем.

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