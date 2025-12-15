Умер композитор Левон Оганезов

Умер народный артист России, композитор и телеведущий Левон Оганезов. Об этом сообщила его дочь Мария Шкловер в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитому артисту было 84 года.

Как уточняется, Оганезов скончался 13 декабря. Композитор долго боролся с онкологическим заболеванием.

«Для своих многочисленных поклонников, он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», — подчеркнула Шкловер.

Позднее на странице артиста появилось сообщение о том, что прощание с Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке. Его похоронят на кладбище Кенсико.

Левон Оганезов родился в Москве 25 декабря 1940 года. С четырех лет начал заниматься музыкой.

Когда музыканту было 18 лет, он заменил заболевшего пианиста Наума Вальтера на концерте в колонном зале Дома Союзов. В следующие годы он аккомпанировал Клавдии Шульженко, Капитолине Лазаренко, солисту Большого театра Павлу Лисициану, Андрею Миронову.

Оганезов также был соведущим телепередач «Клуб "Белый попугай"», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Играл в Театре сатиры в спектакле «Прощай, конферансье!». Он снялся в фильмах, среди которых «Ключ от спальни» Эльдара Рязанова, «Продается дача» Владимира Потапова.

Последние годы музыкант жил в Нью-Йорке.

В марте этого года в Москве на 60-м году жизни умер ведущий популярных в 90-е годы телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев.