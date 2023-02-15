Умер отец звезды хоккея Александра Овечкина

В среду, 15 февраля, умер отец известного московского хоккеиста, звезды НХЛ, трехкратного чемпиона мира, нападающего клуба Washington Capitals Александра Овечкина. Футболисту Михаилу Овечкину был 71 год.

«Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — обратился Овечкин-младший к своим подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В комментариях фолловеры спортсмена, в числе которых немало известных людей, посочувствовали его утрате. Редакция «Мосленты» выражает соболезнования родным и близким Михаила Викторовича Овечкина.

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