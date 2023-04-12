Умер писатель Эдуард Багиров

Писатель и политтехнолог Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

1 апреля Багирова госпитализировали в одну из столичных клиник с желудочно-кишечным кровотечением, передает Telegram-канал Mash. По данным СМИ, последнюю неделю писатель провел в коме, и у него отказали все органы.

Ранее в Росстате назвали среднюю продолжительность жизни москвичей. Она составила 78,19 года.