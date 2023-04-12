18:25, 12 апреля 2023
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Умер писатель Эдуард Багиров
Российский писатель Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Писатель и политтехнолог Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
1 апреля Багирова госпитализировали в одну из столичных клиник с желудочно-кишечным кровотечением, передает Telegram-канал Mash. По данным СМИ, последнюю неделю писатель провел в коме, и у него отказали все органы.
Ранее в Росстате назвали среднюю продолжительность жизни москвичей. Она составила 78,19 года.