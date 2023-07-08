Умер известный российский режиссер

Режиссер культовой передачи «Куклы» и известный российский продюсер Григорий Любомиров умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Причина его смерти на данный момент не известна. Церемония прощания с ним состоится в Николо-Архангельском крематории в субботы, 8 июля, с 12:00 до 13:00.

Григорий Любомиров родился в 1953 году в Ленинграде. С 1994 года он работал на НТВ, был режиссером и сценаристом передачи «Куклы». Кроме того, он являлся режиссером и автором идеи первого российского реалити-шоу «За стеклом».

Ранее известный актер, звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков заявил о желании стать режиссером.