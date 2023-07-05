Актер Алексей Маклаков заявил о желании стать режиссером

О желании стать режиссером рассказал в интервью «Мосленте» известный российский актер, звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков.

Он пояснил, что у многих артистов случаются застои в работе и съемках, и он не стал исключением. По словам Маклакова, отношения с кино у него строятся волнообразно, из-за чего сейчас он размышляет над тем, чтобы заняться режиссурой.

«Как раз сейчас я готовлюсь к тому, чтобы самому снять кино», — пояснил он.

Ранее Маклаков назвал себя глубоко несвободным человеком.