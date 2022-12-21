В Москве умер участник рок-группы «Танцы минус»

Участник рок-группы «Танцы минус», гитарист Антон Хабибуллин умер в одной из московских больниц 20 декабря. Об этом в среду, 21 декабря, ТАСС сообщил основатель группы Вячеслав Петкун.

«Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции», — уточнил музыкант.

Участником группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин стал в 2006 году. Кроме того, гитарист работал с группами «Моральный Кодекс» и «СБПЧ», а также с российским музыкантом Павлом Артемьевым.

Ранее стало известно, что памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову установят в Москве к 6 сентября 2023 года. Монумент появится на могиле певца на Троекуровском кладбище.