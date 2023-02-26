Умерла ведущая актриса Театра имени Гоголя

В субботу, 25 февраля, на 79 году жизни умерла народная артистка России, актриса Театра имени Гоголя Светлана Брагарник, сообщили на сайте театра.

«Ведущая актриса театра, за 50 лет Светлана Михайловна сыграла на сцене любимого театра десятки выдающихся ролей, дебютировав в роли Юлии Тугиной в спектакле "Последняя жертва" по пьесе Александра Островского. Ее героини – страстные, сильные, увлеченные, отдающие себя до конца искусству и любви женщины. Большая трагическая актриса, она раскрывала свой талант в драматических работах, но с блеском играла и комические роли», — рассказали о Брагарник коллеги.

Среди лучших работ актрисы — Марлен Дитрих («Марлени»), Аркадина («Записная книжка Тригорина»), Анна Петровна («Иванов»), Огудалова («Бесприданница»), Зельда Фицджеральд («Костюм для летнего отеля»), Мэри Тайрон («Долгий день уходит в ночь»), Хольга («После грехопадения»).

В последние годы жизни Брагарник сыграла запоминающиеся роли в спектаклях «Гоголь-центра» «Красный крест», «Барокко», «Маленькие трагедии», «Мученик» и «Обыкновенная история».

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, поклонникам творчества Светланы Михайловны», — говорится в сообщении театра. Прощание с актрисой пройдет в Театре имени Гоголя, точная дата пока не называется.

Ранее была опубликована история крепостного театра в московской усадьбе «Люблино». Частный театр был открыт в 1806 году состоятельным горожанином, купцом и меценатом, владельцем усадьбы Николаем Дурасовым.