Опубликована история крепостного театра в московской усадьбе

История крепостного театра в столичной усадьбе «Люблино» опубликована в группе «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». Частный театр был открыт в 1806 году состоятельным горожанином, купцом и меценатом, владельцем усадьбы Николаем Дурасовым.

«Крепостной театр Дурасова особенно славился своим хором певчих. Многие выступавшие там актеры позднее попали в Императорские театры Москвы и Петербурга», — рассказал автор поста.

Он уточнил, что в театре служило порядка 100-120 актеров из числа крепостных крестьян. Дурасов открыл для артистов школу, где они могли закреплять свое мастерство. Это была первая театральная школа в России.

Спектакли проводились дважды в неделю. На них Дурасов приглашал московскую знать и иностранных гостей.

Театр был закрыт летом 1818 года — после смерти владельца. Сегодня от построек театрального комплекса сохранился только корпус школы. На территории усадьбы открыт музей Дурасова.

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