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15:17, 26 февраля 2023
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Россиянка умерла во время конкурса поедания блинов

Россиянка умерла во время конкурса поедания блинов
Фото: Anna Zaro / Unsplash

Во время конкурса поедания блинов умерла жительница Омской области, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы. Предварительно известно, что россиянка подавилась во время приема пищи.

Мероприятие, во время которого умерла женщина, прошло в санатории «Коммунальник» в субботу, 25 февраля. На место вызвали скорую помощь, но россиянка скончалась до приезда врачей.

Подробности произошедшего устанавливаются, уточнил РЕН ТВ.

Ранее мужчина подавился насмерть в ресторане популярной сети в Москве. Горожанина госпитализировали в состоянии клинической смерти, спустя несколько часов он скончался, не приходя в сознание.

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