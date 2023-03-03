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09:56, 03 марта 2023
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В Подмосковье избитого мужчину бросили умирать на улице

В Подмосковье избитого мужчину бросили умирать на улице
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жестокое убийство произошло на территории подмосковного Павловского Посада. Избитого полуголого мужчину бросили, оставив умирать на улице. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

«Жительница ТСЖ "Водолей" пошла гулять с собакой и обнаружила на снегу тело мужчины. Она вызвала полицию», — говорится в сообщении.

Приехавшие сотрудники правоохранительных органов установили, что молодого мужчину сильно избили. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее о нападении на мужчину со смертельным исходом в центре подмосковного Подольска сообщили очевидцы в соцсетях. Выпившие мужчины нанесли прохожему удары и оставили умирать его на улице.

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