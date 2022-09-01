Инвестор дал советы желающим умножить доход

Далее эксперт порекомендовал пройти повышение квалификации с целью увеличения своей ценности на рынке труда. Такие сотрудники, по его словам, могут смело просить у начальства прибавку к заработной плате или перевода на более высокую должность. В случае, если вы предприниматель, постоянное обучение является залогом успешного развития компании, отмечает Бриус.

«От того, насколько человек презентабелен, зависит то, какую сумму покупатели или работодатели будут готовы отдать за его товары или услуги. Эффектная самопрезентация на собеседовании автоматически повышает вашу ценность как сотрудника, по крайней мере на 30 процентов точно», — добавил инвестор.

Помимо этого, Бриус советует не задерживаться в одной должности и компании слишком долго, а постоянно расти. Также следует прицельно выбирать компании для общения. Инвестор рекомендует окружить себя энергичными людьми, нацеленными на результат. Это, по его словам, поможет мотивировать себя.

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