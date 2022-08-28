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Перечислены способы улучшить финансовое положение

Перечислены способы улучшить финансовое положение
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Способы улучшить свое финансовое положение перечислили эксперты Центра финансовой грамотности Роскачества.

Основа порядка в финансах заключается в ведении их учета. Следует учитывать не только доходы, но и расходы. Свои ежемесячные траты условно можно разделить на несколько категорий: обязательные платежи, продукты питания, транспорт, одежда и обувь, аптека и прочее.

Достичь конкретных целей позволяют финансовые планы. Роскачество советует составлять их на месяц, полгода и год. Для защиты от непредвиденных обстоятельств эксперты советуют создать резервный фонд в несколько месячных зарплат.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали избегать кредитов и долгов, а пользоваться накоплениями и устанавливать дни, в которые нельзя тратить деньги, чтобы немного сократить расходы.

Ранее был назван лучший способ сохранения сбережений. Эксперт объяснил, что доллары и евро сейчас покупать бессмысленно, так как иностранная валюта приходит в страну и не уходит и в этой ситуации происходит укрепление рубля.

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