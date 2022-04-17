Стало известно о влиянии уныния на здоровье

Негативные эмоции, страхи и переживания плохо влияют на ощущения человека от жизни и мировоззрение. Склонные к грусти и тоске люди закрываются в себе, перестают общаться и развиваться. Уныние вредит и физическому здоровью. Об этом «Мосленте» рассказала дипломированный психотерапевт и специалист по психосоматике Куралай Нуркадилова.

Эксперт объяснила, как печаль ухудшает самочувствие. Стало известно, что уныние заставляет человека жить в прошлом, застряв в безнадежной печали о прошедших событиях. Помимо этого, пребывая в унынии, человек перестает заботиться о себе. «Человек плюет и забивает на себя. Он перестает следить за своим внешним видом: не стрижется и не бреется, не следит за гигиеной, не делает маникюр, ходит в одной и той же несвежей одежде. Следующий шаг — потеря интереса к своему здоровью», — объяснила Нуркадилова, отметив, что в таком случае начинаются проблемы с пищеварением, высыпания на коже, а также ухудшение состояния зубов.

Уныние способно вызывать и проблемы с питанием. Психотерапевт отмечает, что расстройства пищевого поведения — частый спутник любых психологических проблем. Человек может «зажевывать» свои переживания, либо вообще перестает есть, что также негативно влияет на его физическое состояние.

Состояние уныния вызывает синдром хронической усталости, а также часто приводит к депрессии. «От состояния "просто приуныл" до развития серьезного заболевания на самом деле буквально пара шагов. Выйти из депрессии самостоятельно не получится, потребуется регулярная работа с дорогостоящими специалистами и постоянный прием отнюдь не дешевых препаратов», — отметила Нуркадилова.

В заключение эксперт предупредила, что антидепрессанты помогают улучшить ментальное состояние, но дают множество побочных эффектов и оказывают огромную нагрузку на организм.

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