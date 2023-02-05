Названы основные плюсы и минусы употребления кофе

Основные плюсы и минусы употребления кофе назвал в интервью RT врач-терапевт Иван Ромасов. По его словам, в этом напитке содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния.

«Кофе обладает определенным защитным эффектом в отношении нарушений сердечного ритма и атеросклероза коронарных артерий, но эти эффекты срабатывают только у людей, не страдающих повышенным артериальным давлением», — объяснил он.

Врач уточнил, что нормой потребления кофеина в сутки является до 400 миллиграммов для взрослых (три-четыре чашки) и до 300 миллиграммов в день (две-три чашки) — для беременных женщин. Для детей и подростков —норма до 2,5 миллиграмма на килограмм веса в день.

Собеседник RT предупредил, что хроническое употребление повышенных доз кофе может привести к развитию психоза. В связи с чем этот напиток особенно аккуратно нужно употреблять людям, имеющим проблемы с психическим здоровьем, так как кофе будет усугублять ситуацию.

Спортсменам же кофе помогает в увеличении мышечной силы и выносливости, улучшении внимания при выполнении упражнений, повышении эффективности упражнений и улучшении аэробных и анаэробных процессов во время тренировки.

Ранее лучшие продукты для снятия отеков назвала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. По ее словам, это кофе, зеленый чай, а также овощи и фрукты с содержанием калия.