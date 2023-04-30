Названы опасные последствия употребления соли

Кроме того, соль в больших количествах разрушает сосуды, повышает давление и негативно влияет на работу сердца.

Отследить количество употребляемой соли сложно, отметила Юзуп. Ее добавляют в консервы, соусы, колбасы, хлеб и полуфабрикаты. «Попробуйте отказаться от соли на 3-5 дней, вы заметите существенную разницу. Сигналы от вкусовых рецепторов будут другими, скорее всего, вы не сможете употреблять готовые блюда и продукты — они покажутся вам слишком солеными”, — порекомендовала эксперт.

Нутрициолог подчеркнула, что не стоит совсем исключать хлорид натрия из рациона. По ее словам, «обессоливание» также грозит организму нарушением работы сердечно-сосудистой, мочевыводящей и нервной систем.

Ранее альтернативу поваренной соли назвал доктор и телеведущий Александр Мясников. По его словам, употребление натрия можно также сократить, отказавшись от витаминов и лекарств в форме шипучих таблеток.