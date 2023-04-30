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23:10, 30 апреля 2023
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Названы опасные последствия употребления соли

Врач Юзуп предупредила о разрушении почек при переизбытке соли в рационе.

Названы опасные последствия употребления соли
Фото: Call Me Fred / Unsplash

Опасные последствия употребления в пищу большого количества соли назвала «Мосленте» врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Она напомнила, что рекомендуемая суточная доза хлорида натрия составляет 2-5 граммов в сутки.

Когда в организме избыточное количество соли, почки усиленно работают, чтобы отфильтровать ее. Эта повышенная рабочая нагрузка может привести к повреждению почек, а при отсутствии лечения — к хроническому заболеванию почек

Ирина Юзуп

нутрициолог

Кроме того, соль в больших количествах разрушает сосуды, повышает давление и негативно влияет на работу сердца.

Отследить количество употребляемой соли сложно, отметила Юзуп. Ее добавляют в консервы, соусы, колбасы, хлеб и полуфабрикаты. «Попробуйте отказаться от соли на 3-5 дней, вы заметите существенную разницу. Сигналы от вкусовых рецепторов будут другими, скорее всего, вы не сможете употреблять готовые блюда и продукты — они покажутся вам слишком солеными”, — порекомендовала эксперт.

Нутрициолог подчеркнула, что не стоит совсем исключать хлорид натрия из рациона. По ее словам, «обессоливание» также грозит организму нарушением работы сердечно-сосудистой, мочевыводящей и нервной систем.

Ранее альтернативу поваренной соли назвал доктор и телеведущий Александр Мясников. По его словам, употребление натрия можно также сократить, отказавшись от витаминов и лекарств в форме шипучих таблеток.

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