Названы опасные последствия употребления соли
Врач Юзуп предупредила о разрушении почек при переизбытке соли в рационе.
Опасные последствия употребления в пищу большого количества соли назвала «Мосленте» врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Она напомнила, что рекомендуемая суточная доза хлорида натрия составляет 2-5 граммов в сутки.
Когда в организме избыточное количество соли, почки усиленно работают, чтобы отфильтровать ее. Эта повышенная рабочая нагрузка может привести к повреждению почек, а при отсутствии лечения — к хроническому заболеванию почек
Ирина Юзуп
нутрициолог
Кроме того, соль в больших количествах разрушает сосуды, повышает давление и негативно влияет на работу сердца.
Отследить количество употребляемой соли сложно, отметила Юзуп. Ее добавляют в консервы, соусы, колбасы, хлеб и полуфабрикаты. «Попробуйте отказаться от соли на 3-5 дней, вы заметите существенную разницу. Сигналы от вкусовых рецепторов будут другими, скорее всего, вы не сможете употреблять готовые блюда и продукты — они покажутся вам слишком солеными”, — порекомендовала эксперт.
Нутрициолог подчеркнула, что не стоит совсем исключать хлорид натрия из рациона. По ее словам, «обессоливание» также грозит организму нарушением работы сердечно-сосудистой, мочевыводящей и нервной систем.
Ранее альтернативу поваренной соли назвал доктор и телеведущий Александр Мясников. По его словам, употребление натрия можно также сократить, отказавшись от витаминов и лекарств в форме шипучих таблеток.