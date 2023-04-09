Основатель московской компании дал советы по управлению персоналом на удаленке

Советы по управлению персоналом на удаленке дал в беседе с «Мослентой» основатель московской компании Kochev Marketing, маркетолог Константин Кочев. Он посоветовал работодателям чаще встречаться с удаленными сотрудниками.

«Прежде, чем начать работать с удаленным сотрудником, расскажите ему о своих ожиданиях от его работы. Определите границы его ответственности и график — строгое время, в которое он должен быть на связи», — порекомендовал Кочев.

Маркетолог посоветовал использовать сервисы вроде Trello, Asana, Basecamp и Jira, помогающие управлять удаленной командой. Подобные инструменты позволяют просматривать прогресс проектов, устанавливать сроки выполнения задач и быть на связи с сотрудниками, объяснил он.