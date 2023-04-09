Основатель московской компании дал советы по управлению персоналом на удаленке
Маркетолог Кочев посоветовал работодателям чаще встречаться с удаленными сотрудниками.
Советы по управлению персоналом на удаленке дал в беседе с «Мослентой» основатель московской компании Kochev Marketing, маркетолог Константин Кочев. Он посоветовал работодателям чаще встречаться с удаленными сотрудниками.
«Прежде, чем начать работать с удаленным сотрудником, расскажите ему о своих ожиданиях от его работы. Определите границы его ответственности и график — строгое время, в которое он должен быть на связи», — порекомендовал Кочев.
Маркетолог посоветовал использовать сервисы вроде Trello, Asana, Basecamp и Jira, помогающие управлять удаленной командой. Подобные инструменты позволяют просматривать прогресс проектов, устанавливать сроки выполнения задач и быть на связи с сотрудниками, объяснил он.
Некоторые программы для управления проектами предлагают функции контроля времени и установку уведомлений о приближающихся сроках. Можно использовать систему контроля задач и отчетов, чтобы понимать, на каких этапах находятся проекты, и что нужно улучшить
Константин Кочев
Собеседник «Мосленты» порекомендовал ввести ежедневные отчеты для удаленных сотрудников: в начале дня они могут присылать список запланированных дел, а в конце дня — резюме выполненной работы. Отчеты могут быть еженедельными или ежемесячными.
Стоит регулярно проводить онлайн-встречи с сотрудниками, чтобы обсуждать прогресс проектов, задавать вопросы и отвечать на них, добавил Кочев. Можно устраивать и онлайн-вечеринки для сближения членов коллектива, предложил он.
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