Гастроэнтеролог посоветовала способы борьбы с урчанием в животе

Способы борьбы с урчанием в животе, вызванным голодом или перееданием, посоветовала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, действительный член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян.

«Избавиться от урчания на время очень хорошо помогает определенный тип дыхания. Надо сделать вдох, а потом медленный выдох. Можно также выпить стакан воды, но не на всех это действует», — рассказала специалист. Чтобы избежать урчания, сразу после приема пищи можно немножко походить, добавила она.

Арзуманян посоветовала употреблять полезные для микробиоты продукты: содержащие клетчатку, цельнозерновые и кисломолочные. Сладости же, по ее словам, лучше исключить из рациона. «Когда есть такая база, метеоризм и урчание будут возникать реже», — отметила она.

В некоторых случаях, добавила гастроэнтеролог, причиной урчания в животе бывают заболевания желудочно-кишечного тракта. Врач порекомендовала обратиться к специалисту, если подобные звуки слышатся регулярно.

«Если урчание регулярно тревожит человека, надо разбираться, с чем оно связано», — подчеркнула Арзуманян.

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