Гастроэнтеролог раскрыл схему выхода из периода застолий

Схему выхода из периода застолий раскрыл «Мосленте» гастроэнтеролог Рустем Садыков. В первую очередь он посоветовал пить достаточно жидкости.

«Можно пить минеральную столовую воду без газа, главное — в достаточном объеме, не менее 1,5 литра в день для взрослого человека. Сюда же можно добавить отвар шиповника, морс из клюквы и облепиховый чай», — перечислил врач полезные напитки.

Садыков составил список разрешенных продуктов: это нежирное мясо, яйца, растительные масла, нежирная сметана. Их полезно употреблять на завтрак. Восстановить слизистую оболочку желудка помогут разваренные крупы: овсянка, перловка, сорго и саго.

«Еще один помощник для желудка и желудочно-кишечного тракта в период выхода из застольного периода — овощное пюре: из тыквы, батата, моркови, сельдерея, цветной капусты. Добавьте немного растительных сливок или молока», — добавил Садыков.

После праздников лучше исключить из рациона алкоголь, кофеин, сладости и фрукты с высоким содержанием сахара. «Для поддержки организма в этот период понадобятся и препараты — пробиотики, пребиотики и сорбенты. Первые помогут восстановить микробный баланс, а сорбенты снизят интоксикацию», — рассказал эксперт.

Ранее диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова раскрыла две вредных стратегии питания в праздники. Она порекомендовала отказаться от разгрузочных дней, а также не объедаться исключительно вредной едой.