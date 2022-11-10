Уролог предупредил о проблемах с потенцией из-за просмотра фильмов для взрослых

Просмотр фильмов для взрослых может привести к проблемам с потенцией. Об этом россиян в беседе с «Газетой.Ru» предупредил уролог-андролог Гусейин Садыков. Врач сообщил, что просмотр порно нередко приводит к преждевременной эякуляции и эректильной дисфункции.

«Просмотры порнофильмов, если это не сопровождается половым актом, провоцируют застой секрета в предстательной железе и семенных пузырьках. При частом повторении это приводит к развитию серьезных нарушений», — объяснил специалист.

Эксперт также предостерег мужчин от частого самоудовлетворения. Это, по его словам, может спровоцировать преждевременное семяизвержение. Кроме того, такая привычка может вызвать психогенную эректильную дисфункцию.

Ранее об опасных последствиях увлечения фильмами для взрослых рассказала квалифицированный коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Евгения Морозова.