Уролог развеял популярный миф о мужском здоровье

Кандидат медицинских наук, уролог-андролог Сергей Фесенко в интервью 5-tv.ru развеял популярный миф о негативном влиянии телефона в кармане на мужское здоровье.

«Когда не знаешь, где искать проблему, поверишь в любые мифы и сказания. Вот только винить во всем гаджеты точно не стоит», — заявил специалист и добавил, что современная техника ни при каких условиях не может повлиять ни на потенцию, ни на фертильность мужчины.

Специалист также рассказал, что миф о негативном воздействии мобильных устройств на фертильность мужчины появился во времена кнопочных телефонов, которые выделяли радиоволны высокой интенсивности с энергией, которой было достаточно, чтобы нагреть ткани и вызвать их повреждение. Современные гаджеты, по его словам, не обладают пагубным влиянием. К такому выводу неоднократно приходили лучшие зарубежные и российские ученые, проводившие исследования, заключил Фесенко.

Ранее врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова назвала продукт для укрепления мужского здоровья.