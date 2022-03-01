Переехавшая в Москву уроженка Донбасса рассказала о первом впечатлении

Светлана, уроженка города Первомайского Донецкой области, переехала в Москву в 2014 году. О своем первом впечатлении от города она рассказала в интервью «Мосленте».

«Вместе с мамой и дочерью я приехала в Москву и поначалу поселилась у родственников. Документы все мы оформили быстро. Я долго сидеть без дела не люблю, так что вскоре получила патент и пошла работать», — вспомнила женщина. Она отметила, что после деревенской жизни в Донбассе Москва «оглушила» ее своими размерами.

Светлана подчеркнула, что переезд в каком-то смысле стал испытанием для их семьи, однако в столице они получили больше возможностей и спокойствие. По словам героини интервью, иногда она думает о возращении домой, но здание, в котором она жила, разбомбили.

Ранее в Подмосковье встретили первых беженцев из Донбасса, эвакуированных на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения.