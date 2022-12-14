Люди
07:28, 14 декабря 2022
1 мин.

Названо главное условие уюта в любом доме

Названо главное условие уюта в любом доме
Фото: Rob Wingate / Unsplash

Главное условие уюта в любом доме в беседе с «Мослентой» назвала архитектор Мария Кремер. Она успела пожить в разных странах, а сейчас вместе с любимым человеком снимает квартиру в российской столице. При выборе жилья одну из главных ролей для девушки сыграло наличие больших окон.

«Больше всего меня привлекает свет: в нашей квартире много больших окон, и в доме всегда светло. Еще больше света помещению добавляет белый цвет стен и минимум декора», — заявила Кремер.

Собеседница «Мосленты» подчеркнула, что главный источник уюта в доме — это именно свет. Поэтому где бы она ни жила, она всегда уделяет этому моменту особое внимание.

Ранее советы по преображению съемной квартиры дал архитектор, дизайнер Евгений Коблов. Он объяснил, что ряд вещей можно изменить без особых затрат, а иногда даже в счет арендной платы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.