Названо главное условие уюта в любом доме

Главное условие уюта в любом доме в беседе с «Мослентой» назвала архитектор Мария Кремер. Она успела пожить в разных странах, а сейчас вместе с любимым человеком снимает квартиру в российской столице. При выборе жилья одну из главных ролей для девушки сыграло наличие больших окон.

«Больше всего меня привлекает свет: в нашей квартире много больших окон, и в доме всегда светло. Еще больше света помещению добавляет белый цвет стен и минимум декора», — заявила Кремер.

Собеседница «Мосленты» подчеркнула, что главный источник уюта в доме — это именно свет. Поэтому где бы она ни жила, она всегда уделяет этому моменту особое внимание.

Ранее советы по преображению съемной квартиры дал архитектор, дизайнер Евгений Коблов. Он объяснил, что ряд вещей можно изменить без особых затрат, а иногда даже в счет арендной платы.