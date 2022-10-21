Россиянам предложили онлайн-услугу псевдопохорон

Онлайн-услугу псевдопогребения стали предлагать жителям России. Организатор инициативы Екатерина Преображенская пояснила «Мосленте», что церемония должна помочь человеку в борьбе с выгоранием.

«Мне потенциальные клиенты такое рассказывали про личные кризисы, что я вообще не знаю, как они дожили до этого дня. Они не живут, выживают, и очень хотят перезагрузки. Чувствуют себя одинокими, не понимают, как действовать в условиях неопределенности, с несовершенством мира не могут справиться», — рассказала Преображенская.

По ее словам, ей поступило множество заявок от желающих по всей стране. Воспользоваться услугой можно за 399 тысяч рублей. Преображенская уточнила, что всех желающих она взять не сможет. Предварительно с потенциальными заказчиками общаются и проводят анкетирование.

Прошедших отбор ждет стрессовая терапия. При этом для онлайн-формата будет создан специальный антураж, который обговаривается отдельно с каждый человеком. Например, соответствующая музыка, свечи, написание завещания.

«Мы можем предложить человеку разные варианты, выберет, что захочет. Можем даже инсценировать завещание, чтобы он смог отпустить прошлый травмирующий опыт и создать новую, классную, интересную жизнь», — объяснила автор инициативы.

Кроме того, Преображенская предлагает процедуру и в офлайне, ее можно провести на кладбище в Санкт-Петербурге. Ритуал предполагает реальное пребывание в могиле от 20 до 60 минут. Стоимость такой услуги составляет два миллиона рублей. Гроб после мероприятия дарят заказчику. Преображенская отмечает, что по заявкам желающих псевдопогребение можно организовать и в Москве.

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