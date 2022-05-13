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Артемий Лебедев создал логотип для дизайнерских гробов

Артемий Лебедев создал логотип для дизайнерских гробов
Фото: АГН «Москва»

Логотип для московской мастерской по изготовлению дизайнерских гробов разработали в студии российского предпринимателя и блогера Артемия Лебедева. Процесс создания эмблемы отображен на официальном сайте дизайнерской студии.

Принятый заказчиками логотип представляет собой очертания окруженного звездами гроба, от которого исходят лучи света. Описание работы на сайте студии подкреплено стихотворением, в котором упоминаются уют и тепло, царящие в стильных гробах от столичной мастерской.

На официальном сайте мастерской можно ознакомиться с ценами на гробы дизайнерской расцветки: они стартуют от 190 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на территории больницы в Подмосковье открылся павильон «Ритуальные услуги и принадлежности». Произошедшее возмутило россиян.

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