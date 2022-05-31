Названа самая дорогая услуга в прайс-листе московских сантехников

Московский сантехник Роман раскрыл «Мосленте» расценки коллег и назвал самую дорогую услугу в своем прайс-листе.

«Расценки в Москве очень разные. Зависят они не только от запросов конкретного мастера, но и от района, от самого дома и от стоимости оборудования, которое надо будет монтировать или демонтировать. В среднем ценник на замену смесителя — от 2,5 до 5 тысяч рублей, если мы говорим о кухонной мойке. Но «пятерка» — это максимум», — сказал специалист.

По словам сантехника, около 10-11 тысяч рублей москвичам придется заплатить за обвязку всей кухни, включая работу с канализацией, установку смесителя, фильтра для воды, а иногда и измельчителя.

Между тем дороже всего обойдется жителям столицы установка душевой кабины. За данную работу сантехники просят около 7-10 процентов от стоимости оборудования, отметил Роман.

Ранее стало известно о зарплатах москвичей в начале XX века. Об этом рассказал в своей книге «Поездка в Россию» писатель и драматург из Югославии Мирослав Крлежа, приехавший в СССР в 1925 году.