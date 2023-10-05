Россияне начнут оплачивать услуги ЖКХ по-новому

Жители России начнут оплачивать услуги ЖКХ по-новому с октября. В силу вступили изменения в Гражданский кодекс. Теперь собственники жилья буду самостоятельно оплачивать расходы за акты вандализма в подъездах, предупреждает «Лента.ру».

Дополнительные траты коснуться вандализма в подъездах и лифтах. Например, оплату будут взимать за засорение канализации, загрязнение пола, потолка или стен в подъезде, засорение мусоропровода и порчу имущества общедомового характера. Ранее расходы за это на себя брала управляющая компания, но теперь оплату будут взимать с тех, кто совершил акт вандализма, поясняет издание.

Разыскивать нарушителей планируют с помощью технических средств и опираясь на слова очевидцев.

Ранее жена телеведущего Дмитрия Диброва раскрыла траты на услуги ЖКХ.