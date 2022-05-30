Певицу Успенскую обвинили в избиении собаки

Соседи 68-летней певицы Любови Успенской обвинили ее в избиении собаки, сообщает журнал Starhit.

По данным издания, артистка прогуливалась с дочерью Татьяной и своим йоркширским терьером по поселку. Неожиданно им навстречу выбежал с соседнего участка трехмесячный французский бульдог. По словам очевидцев, исполнительница набросилась на щенка, затем забежала на территорию двора, где находился еще один французский бульдог.

Один из свидетелей происходящего рассказал журналистам, что Успенская «начала бить собаку по голове рукояткой от поводка» и оскорблять ее хозяйку. Свои действия артистка объяснила тем, что собака укусила ее за ногу и «чуть не загрызла» ее питомца, пишет Starhit.

Ранее Любовь Успенская вспомнила о способах заработка в 90-е.