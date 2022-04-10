Названы успокаивающие нервную систему ароматы

Парфюмер Хагалль Змей, много лет создающий натуральные духи и благовония прямо у себя дома, в беседе с «Мослентой» рассказал, какие запахи способны успокоить нервную систему человека.

По его словам, одним из таких запахов является иланг-иланг. Он уточнил, что многие также считают его действенным и мощным афродизиаком, что ошибочно. «Этот миф пошел от традиции посыпать кровать для новобрачных в той же Индии. Вот только делается это не для того, чтобы молодые возбудились, а, наоборот, чтобы успокоились», — объясняет специалист.

Также, по его словам, помогают расслабиться и эфирные масла мандарина, танжерина и клементина. Подобным эффектом обладает и сандал. Хагалль советует отдавать предпочтение натуральным и безосновным ароматам. Это могут быть тибетские благовония и сыпучие варианты ароматических смесей.

Лимон, по словам парфюмера, обладает противоположным эффектом и способен заставить человек взбодриться.

Ранее парфюмер, основатель бренда «VN Perfumes» и Школы парфюмерного искусства Валерия Нестерова назвала ароматы, способные привлечь противоположный пол и повлиять на расположение партнера.