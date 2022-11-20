Хореограф Мигель заявил об усталости москвичей

Об усталости москвичей заявил известный московский танцор и хореограф Мигель. Его процитировал «Москвич Mag».

«Москвичи — они хорошие, но очень уставшие. Москва — город, где зарабатывают деньги, живут в нереальном ритме. Человек приезжает в столицу, чтобы сделать себя: просто жить здесь не получается», — уверен Мигель.

Он добавил, что влияние столичного ритма ощущает и на себе, а когда уезжает пожить в другой город или страну, сильно меняется уже через месяц.

Ранее отличительное качество москвичей назвал российский рок-музыкант, певец, участник группы «Парк Горького» Александр Маршал. Он отметил, что сам приехал в столицу в 1980 году, поэтому считает себя «понаехавшим».