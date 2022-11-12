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22:01, 12 ноября 2022
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Юрист предупредила о нюансах утепления квартиры изнутри

Юрист предупредила о нюансах утепления квартиры изнутри
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

О нюансах утепления квартиры изнутри предупредила россиян ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко. Агентству «Прайм» она объяснила, что утеплять жилье не запрещается, но при этом необходимо быть особо внимательными к материалам и технологиям.

«В материалах не должно быть вредных веществ, которые будут испаряться во время эксплуатации квартиры. Утепление не должно провоцировать рост грибка и плесени», — уточнила эксперт.

Кроме того, в некоторых случаях утеплитель может привести к уменьшению площади квартиры. В таком случае будет необходимо внести изменения в технические и юридические документы жилплощади.

При утеплении помещения Иващенко в первую очередь порекомендовала обращать внимание не на стены, а на оконные проемы, через которые чаще всего теряется больше всего тепла. При выявлении проблемы юрист советует установить двойной или тройной пакет стекла, а также разместить дополнительный слой, отражающий инфракрасное излучение.

Ранее способ утеплить дом, чтобы не мерзнуть без отопления, назвал инженер, эксперт в сфере разработки проектной документации Дмитрий Мамин.

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