Ида Галич продемонстрировала «утерянный» шпагат

Свою растяжку продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер, телеведущая и певица Ида Галич.

«Если досмотреть до конца, можно увидеть, что шпагат утерян. А по плейлисту определить мой возраст», — подписала она опубликованное в сторис видео.