17:48, 02 июля 2023
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Ида Галич продемонстрировала «утерянный» шпагат
Телеведущая Ида Галич продемонстрировала свою растяжку на видео.
Кадр: @galichida
Свою растяжку продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер, телеведущая и певица Ида Галич.
«Если досмотреть до конца, можно увидеть, что шпагат утерян. А по плейлисту определить мой возраст», — подписала она опубликованное в сторис видео.
В ролике Галич выполняет различные упражнения, в том числе отжимается, стоит в планке и пытается сесть на шпагат. На фоне играет песня «Посмотри в глаза» в исполнении певицы Натальи Ветлицкой и другие хиты 90-х.
Ранее Галич назвала ходьбу самым недооцененным способом похудеть.