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10:32, 07 ноября 2022
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Тодоренко показала «утреннее лицо» после бессонной ночи

Тодоренко показала «утреннее лицо» после бессонной ночи
Кадр: Telegram-канал «Регина Путешественница»

Свое «утреннее лицо» после бессонной ночи показала поклонникам в Telegram-канале телеведущая и блогер Регина Тодоренко.

«Отличное утреннее лицо женщины, которая проснулась в 4:00 и легла в 6:20. Спасибо, сын, это просто послание в будущее, чтоб ты знал, как я тебя люблю. Обожаю детей», — сказала она на видео.

Телеведущая продемонстрировала лицо без макияжа. В ролике видно, что над ее внешностью с самого утра работают визажисты.

В следующем сообщении Тодоренко рассказала, что после того, как уснула в шесть утра, ей удалось поспать лишь 25 минут.

Ранее лицо без косметики показала популярная певица и телеведущая Ольга Бузова. Она опубликовала видео в машине по пути в столичный аэропорт Внуково.

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