Тодоренко показала «утреннее лицо» после бессонной ночи

Телеведущая продемонстрировала лицо без макияжа. В ролике видно, что над ее внешностью с самого утра работают визажисты.

В следующем сообщении Тодоренко рассказала, что после того, как уснула в шесть утра, ей удалось поспать лишь 25 минут.

Ранее лицо без косметики показала популярная певица и телеведущая Ольга Бузова. Она опубликовала видео в машине по пути в столичный аэропорт Внуково.