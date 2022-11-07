10:32, 07 ноября 2022
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Тодоренко показала «утреннее лицо» после бессонной ночи
Кадр: Telegram-канал «Регина Путешественница»
Свое «утреннее лицо» после бессонной ночи показала поклонникам в Telegram-канале телеведущая и блогер Регина Тодоренко.
«Отличное утреннее лицо женщины, которая проснулась в 4:00 и легла в 6:20. Спасибо, сын, это просто послание в будущее, чтоб ты знал, как я тебя люблю. Обожаю детей», — сказала она на видео.
Телеведущая продемонстрировала лицо без макияжа. В ролике видно, что над ее внешностью с самого утра работают визажисты.
В следующем сообщении Тодоренко рассказала, что после того, как уснула в шесть утра, ей удалось поспать лишь 25 минут.
Ранее лицо без косметики показала популярная певица и телеведущая Ольга Бузова. Она опубликовала видео в машине по пути в столичный аэропорт Внуково.