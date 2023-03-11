Мясников назвал «утренние» симптомы проблем со здоровьем

«Утренние» симптомы проблем со здоровьем назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Прежде всего, он порекомендовал после пробуждения изучить свое отражение в зеркале.

Несимметричность черт лица и невозможность закрыть оба глаза — признаки инсульта или защемления лицевого нерва, предупредил доктор. Лечение этих диагнозов важно начать оперативно. «Поэтому надо обязательно посмотреть, погримасничать, язык вытянуть, взглянуть на его цвет», — заявил Мясников.

Кроме того, длительная скованность в ногах и руках после пробуждения сигнализирует о развитии ревматоидного артрита. Беспокойство также должны вызвать кровь в моче, черный стул и стул с кровью.

Ранее Мясников предупредил об опасности долгого использования сосудосуживающих капель для носа. По его словам, продолжительное применение таких лекарственных средств может привести к развитию гайморита.