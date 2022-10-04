Известная спортсменка перечислила свои методы борьбы со стрессом

Свои методы борьбы со стрессом перечислила в личном Telegram-канале известная гимнастка и телеведущая, жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева. Своим фаворитом она назвала метод динамического подавления психоэмоционального фона.

«Его суть состоит в переключении внимания с бесконечной "мыслемешалки" на движения. Концентрация на шагах, прыжках, движениях… Подойдут монотонная ходьба в быстром темпе от 10 до 20 тысяч шагов, монотонный бег (по земле), плавание, прыжки через скакалку», — поделилась спортсменка. Утяшева посоветовала не включать при этом музыку: она задает фоновую эмоцию, а нужен «белый шум».

Гимнастка отметила, что люди — не гаджеты, поэтому «не переключаются из одного состояния в другое нажатием кнопки»: человеческой психике нужно время. Утяшева посоветовала попытаться провести хотя бы несколько суток без информационного фона. Она напомнила, что клинические психологи советуют вовремя сбрасывать напряжение, чтобы не доводить себя до серьезных заболеваний.

«Вы нужны себе, своим родителям, детям, людям, которые вас любят… и которых любите вы. Соответственно, берем себя в руки и поэтапно собираемся», — призвала спортсменка.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что начала молиться для борьбы с тревогой. Кроме того, телеведущая порекомендовала своим подписчикам просмотр сериалов с чужими масштабными проблемами.